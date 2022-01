Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, disse à Rádio Gaúcha que Douglas Costa deseja continuar no clube, mesmo nos novos moldes e salários da Série B. O atacante é um dos alvos do Atlético para compor a temporada de 2022.



“O Douglas manifestou que quer ficar, e o Grêmio quer que ele fique. Ele tem contrato conosco, está em vigor. Vamos fazer abordagens em todos os contratos que entendemos necessários para adequar o fluxo de pagamento, talvez prorrogando, parcelando. O Douglas tem que entrar nesta situação", afirmou Romildo.



Douglas Costa está no Grêmio desde o início de 2021 e seu contrato prevê vínculo até o fim de 2022. Porém, com a queda do Tricolor Gaúcho para a Segunda Divisão, o atacante passou a ser cobiçado por outros clubes. Entre eles, o Atlético.



Para ter o ex-jogador da Seleção Brasileira, o Galo dependeria da liberação por parte do Grêmio. Costa também está na mira do São Paulo, embora a situação não tenha avançado.

Leia mais:

Atlético pode perder dupla de zaga titular para clubes europeus

Atlético anuncia oficialmente a chegada de Ademir, com contrato por três anos