Anunciado na manhã desta quarta-feira (19), como o primeiro reforço do Cruzeiro para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o zagueiro Joseph vibrou com a oportunidade de vestir a camisa celeste.

Com a negociação concluída, o defensor já foi a campo na Toca da Raposa II (veja imagens abaixo), e lá mesmo deu as primeiras palavras como jogador da Raposa.

“A primeira impressão que eu tive foi a de que estou realizando um sonho em vestir a camisa do Cruzeiro. Eu fui muito bem recebido por todos. Tem muita qualidade (no elenco), de jogadores humildes. Me receberam como um cara que veio para somar. Isso me deixou mais tranquilo. O dia a dia de treinamentos vem sendo forte, sabemos do nosso objetivo, das nossas obrigações nesse Campeonato Brasileiro”, disse o atleta, às mídias oficiais do clube estrelado.

Vinculado ao Capivariano-SP, o zagueiro, de 26 anos, chega por empréstimo até o final da Temporada.

O jogador é conhecido do futebol mineiro por ter defendido o América de janeiro de 2020 até o início de maio deste ano.

Pelo Coelho, Joseph, inclusive, marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a própria Raposa, no clássico válido pela fase de classificação do Mineiro.

Zagueiro de origem, o defensor também pode atuar como lateral-direito, com o fez maior parte dos jogos que atuou pelo Alviverde, e como volante.

O defensor agora aguarda a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para ganhar condições de jogo.

A próxima partida da Raposa será no dia 29 de maio, diante do Confiança-SE, às 16h30, no estádio Batistão, em Aracaju, pela primeira rodada da Série B.