Principal contratação do América para a temporada, o atacante Mauro Zárate já tem definido o número que vai estampar quando vestir a camisa do Coelho. Será o 99, conforme divulgou o Alviverde, pelas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (2).

Após anos usando a numeração tradicional, que vai de 1 ao 11, o Alviverde passou a adotar o modelo fixo desde o início de agosto.

Anunciado na última segunda-feira como reforço até o final da temporada, o argentino chegou a Belo Horizonte no dia seguinte, já está treinando com os novos companheiros, e será apresentado oficialmente nesta sexta.

Sem atuar desde o dia 17 de abril, quando ainda defendia o Boca Juniors, da Argentina, Zárate aprimora a parte física e aguarda o registro do seu nome no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para ganhar condições de estrear pelo América.

O próximo desafio do Coelho será no dia 11 de setembro, às 11h, diante do Athletico-PR, no Independência, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

