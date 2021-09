Depois de empatar com Corinthians e São Paulo, na capital paulista, o América volta a jogar no Independência neste domingo (26), contra o Flamengo, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coelho não tem desfalques por suspensão e contará com dois reforços. Lucas Kal, que não enfrentou o São Paulo por força contratual, retorna ao time e deve começar jogando na vaga que foi ocupada por Alê na rodada passada.

Já o atacante Berrío retorna depois de dois jogos ausente por motivos físicos. Entretanto, ele deve começar no banco de reservas.

Quem joga no Flamengo

O Flamengo poupará ao menos um de seus titulares neste domingo. O técnico Renato Gaúcho confirmou que o meia Everton Ribeiro não viajará para Belo Horizonte.

Segundo o treinador, Everton já deveria ter sido poupado na última quarta-feira (22), quando o Flamengo venceu o Barcelona de Guayaquil pelas semifinais da Copa Libertadores, no Maracanã.

O lateral-esquerdo Filipe Luís e o meia De Arrascaeta também não jogam neste domingo. Ambos são preparados para retornar ao time na partida de volta contra o Barcelona, na quarta-feira (29), no Equador.

Prováveis escalações de América x Flamengo

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Ademir e Felipe Azevedo; Zárate e Ribamar

Técnico: Vagner Mancini

FLAMENGO

Diego Alves, Isla, Gustavo Henrique, David Luiz e Renê; Willian Arão, Andreas, Michael, Vitinho e Bruno Henrique; Gabigol.

Técnico: Renato Gaúcho

DATA: 26 de setembro de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 11h

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Anderson Daronco (Fifa), auxiliado por Rafael da Silva Alves (Fifa) e Michael Stanislau, todos do Rio Grande do Sul

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

TRANSMISSÃO: Premiere

