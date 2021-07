O famoso jogo de 'seis pontos'. Assim será o duelo entre Cruzeiro e Londrina, nesta sexta-feira (29), às 21h30, no Mineirão, na tentativa dos dois times de saírem da parte debaixo da tabela. As duas equipes estão na zona de rebaixamento, com 12 pontos cada e campanhas bem parecidas. O Cruzeiro é o 19º, enquanto os paranaenses estão uma posição à frente por causa do saldo de gols.

Cruzeiro

Sem vencer há oito jogos, o Cruzeiro terá mudanças na equipe que enfrenta o Londrina. Sem Lucas Ventura e Rhodolfo, lesionados, Mozart deve optar por Flávio para a vaga do meio-campo e Léo Santos para a zaga. Moreno está de volta após ficar fora por problemas particulares e caminha para ser titular na vaga de Thiago, que foi o escolhido para o jogo passado contra o Vila Nova.

Londrina

O Londrina tem os retornos do zagueiro Lucas Costa e do lateral-esquerdo Luiz Henrique, que cumpriram suspensão no jogo da última rodada, na vitória contra o Remo. O primeiro deverá retomar a titularidade na vaga de Augusto, enquanto o segundo, que joga mais avançado, torna-se opção para a vaga de Douglas Santos.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO

Fábio; Norberto, Léo Santos, Eduardo Brock e Ramon; Flávio, Rômulo, Sóbis e Felipe Augusto; Bruno José e Marcelo Moreno.

Técnico: Mozart

LONDRINA

César; Matheus Bianqui, Marcondes, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tárik, Marcelo Freitas e Celsinho; Lucas Lourenço, Safira e Douglas Santos (Luiz Henrique)

Técnico: Márcio Fernandes

DATA: 29 de julho de 2021 (sexta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: André Luiz de Freitas Castro, auxiliado por Tiago Gomes da Silva e Hugo Sávio Xavier Corrêa, todos de Goiás.

TRANSMISSÃO: Premiere

