Cruzeiro e Ponte Preta vão se encontrar nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Moisés Lucarelli, em situações um tanto quanto parecidas. As duas equipes estão com novos treinadores e ainda não venceram na Série B do Campeonato Brasileiro, somando três jogos e apenas um empate cada. Além do mais, ambos os times foram eliminados de forma precoce da Copa do Brasil.

Ponte Preta

A Ponte tem um desfalque certo para o jogo. Rafael Santos, que pertence ao Cruzeiro, não poderá jogar por força de contrato. O mais cotado para ser o substituto na esquerda é Jean Carlos, formado nas categorias de base da Macaca. Além disso, Kleina ganha a opção de três atletas recém-contratados, que já tiveram o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBD (BID): os zagueiros Fabio Sanches e Cleyton e o atacante Rodrigão.

Desses, Sanches tem boas chances de iniciar jogando na vaga de Ruan Renato.

Quem está fora é o volante Léo Nalti, que vai passar por uma atroscopia no joelho direito e ficará ausente dos jogos por pelo menos 30 dias. O provável substituto é Vini Locatelli.

Cruzeiro

O recém-chegado Mozart Santos trouxe novidades para a lista de convocados para a partida contra a Ponte. O meia Giovanni e o volante Ariel Cabral farão parte da delegação que viaja a Campinas. No meio-campo há a possibilidade de que Marcinho ou o próprio Giovanni ganhem uma das vagas no setor. Cáceres, titular absoluto da lateral direita, segue fora devido ao diagnóstico positivo para a Covid-19.

Com isso, a dúvida gira em torno da manutenção de Joseph, autor de um gol contra diante do Goiás, ou de uma improvisação no setor. Nesse caso, o meia Rômulo, lateral-direito de origem, seria o mais cotado.

Expulso no banco de reservas, na última rodada, o volante Jadson é outra baixa para o confronto.

A FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA

Ygor Vinhas; Felipe Albuquerque, Ednei, Ruan Renato (Fabio Sanches) e Jean Carlos (Kevin); Dawhan, Vini Locatelli, Camilo e Renatinho; Moisés e Niltinho. Técnico: Gilson Kleina

CRUZEIRO

Fábio; Joseph, Ramon, Eduardo Brock, Matheus Pereira; Flavio, Rômulo, Rafael Sobis (Marcinho ou Giovanni); Airton, Bruno José e Guilherme Bissoli. Técnico: Mozart Santos

DATA: 16 de junho de 2021 (quarta-feira)

HORÁRIO: 21h30

LOCAL: Moisés Lucarelli

CIDADE: Campinas (SP)

MOTIVO: 4ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Vinicius Gomes do Amaral, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Andrea da Silva Bitencourt, todos do Rio Grande do Sul.

TRANSMISSÃO: Globo, Premiere e Sportv

