Precisando urgentemente de um triunfo para se afastar da zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro entra em campo neste sábado (14), às 16h30, contra o Sampaio Corrêa, no Independência, pela 18ª rodada.

O time celeste terá o retorno de Felipe Augusto, que cumpriu suspensão, mas não contará com Bruno José, por conta do terceiro cartão amarelo recebido diante do Vitória.

Ficam fora por conta de desgaste muscular o volante Ariel Cabral e o zagueiro Rhodolfo, além do meia Marcinho, com Covid-19.

No Sampaio, Zé Mário cumpriu suspensão e retorna à lateral esquerda. No meio-campo, Marcio Araújo e Mauro Silva disputam uma vaga.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo (Norberto), Ramon, Eduardo Brock e Jean Victor; Flávio (Adriano), Giovanni e Rafael Sóbis; Felipe Augusto, Wellington Nem e Marcelo Moreno.

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SAMPAIO CORRÊA

Luiz Daniel; Luís Gustavo, Joécio, Nilson Júnior e Zé Mario; Betinho, Marcio Araújo (Mauro Silva) e Eloir; Nádson, Jean Silva e Ciel

Técnico: Felipe Surian

DATA: 14 de agosto de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h30

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Marcio dos Santos e Lorival Candido das Flores, todos do Rio Grande do Norte

TRANSMISSÃO: Premiere