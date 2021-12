Neste domingo (12), às 17h30, no Mineirão, o Atlético inicia a disputa pelo título da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR. E além de ajudarem dentro de campo em suas respectivas funções, o zagueiro Réver e o meia Zaracho precisam ficar atentos quanto ao aspecto disciplinar para não desfalcarem o time na partida de volta, na quarta-feira (15), às 21h30, na Arena da Baixada.

O capitão recebeu o segundo cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, no segundo jogo das semifinais, no Castelão, e, por isso, entra pendurado no primeiro duelo da final, caso seja acionado.

Já Zaracho cometeu uma falta mais dura nos instantes finais da goleada por 4 a 0 em cima do Fortaleza, no Mineirão, no embate de ida da semi, mas não recebeu o terceiro amarelo, que o tiraria do confronto de volta, na capital cearense. Para não arriscar perder o argentino para o primeiro capítulo da decisão, Cuca poupou o atleta, assim como outros titulares naquela ocasião.

Nesta sexta-feira (10), o elenco alvinegro passa por um treinamento, na Cidade do Galo, visando ao jogo contra o Athletico-PR.

Leia mais:

Cerveja Brahma vai alterar grafia em homenagem ao campeão da Copa do Brasil