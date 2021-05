A derrota do Cruzeiro na estreia da Série B do Brasileiro para o Confiança, por 3 a 1, numa partida em que o time celeste ainda teve dois jogadores expulsos – Adriano e Fábio – no primeiro tempo, ainda repercute na Toca II. No entanto, o meio-campista Rômulo garante que a tristeza pelo revés inicial será convertida em alegrias nos próximos duelos.

Segundo o principal articulador do meio-campo da Raposa, o elenco comandado por Felipe Conceição está bastante motivado para dar a volta por cima o quanto antes.

“O grupo ficou, logicamente, chateado pela derrota, mas com aquela coisa dentro de que conseguiu se superar principalmente no segundo tempo. Vi nos olhos, principalmente dos meninos, algo de acreditar que a gente pode, com certeza, fazer coisas boas. A começar no próximo jogo, para ter uma sequência boa e conseguir o acesso”, afirmou o atleta.

Ele destaca ainda que a trinca “sacrifício, empenho e dedicação” vem sendo levada à risca na Toca e faz um apelo à torcida para não deixar de apoiar.

“Sei que não é fácil aos torcedores, pelo momento, por tudo que aconteceu. Eles foram bastante feridos. Mas podem ter certeza que, da nossa parte, haverá esforço máximo, e no final do ano vamos comemorar o acesso”, disse.

O Cruzeiro volta a campo pela Série B no domingo (6), às 18h15, contra o CRB, no Mineirão. Antes disso, na quinta (3), às 16h30, enfrenta o Juazeirense, pela terceira fase da Copa do Brasil, também no Gigante da Pampulha.