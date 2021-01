Se há pouco tempo o zagueiro Ramon havia ‘jogado a toalha’ na briga pelo acesso, nesta segunda-feira (4) o discurso dele apresentou otimismo e confiança para as competições que o Cruzeiro vai disputar após a conclusão da atual edição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Tanto que o defensor garante que, diferentemente do que ocorreu em 2020, a Raposa vai “entrar para vencer todos os campeonatos que disputar” em 2021.

"Esperamos fazer o que se espera do Cruzeiro. (...) Sabemos que vão acontecer imprevistos durante o ano, mas temos que estar fortes. O Cruzeiro, nos últimos dez anos, ganhou títulos importantes. Sabemos da pressão durante este ano. Em 2021 é mostrar nossa força e o que o Cruzeiro realmente é e conquistar todos os títulos", afirmou.

Inclusive, ele espera fazer parte do elenco para a temporada do centenário do clube. "Muito gratificante. Tenho gratidão imensa a esse clube, que me acolheu. Vou levar o Cruzeiro para o resto da minha vida. Ao disputar campeonato durante o centenário, podem ter certeza que darei minha vida ao clube. O Cruzeiro não merece o que se passou com ele nos últimos dois anos", disse.

Sampaio Corrêa

O Cruzeiro ainda terá seis confrontos até o fim da Série B. O próximo adversário será o Sampaio Corrêa, na sexta-feira (8), às 21h30, no Castelão (MA).

"Já joguei lá, um campo difícil, com grama mais pesada. Mas isso não envolve muita coisa ao jogador de futebol. Desde pequeno, jogamos em campo de terra, metade grama, metade terra... Estamos aptos a qualquer gramado. Partida difícil, mas temos totais condições de fazer bom jogo", comentou o zagueiro.