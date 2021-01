Após renovar os vínculos de 14 jogadoras e anunciado as contrações da zagueira colombiana Jéssica Romero, ex-Atlético Nacional-COL, da volante Carol Shimo, ex-Ipatinga, e da goleira Carol Aquino, ex-Ipatinga, o Cruzeiro confirmou a vinda de mais um reforço para sua equipe feminina. Trata-se da atacante Pâmela, que defendeu o Corinthians na última temporada.

A experiente avante foi campeã da Libertadores (pelo Santos em 2009), da Copa do Brasil (também pelo Santos em 2009), do Brasileiro duas vezes (uma com o Flamengo em 2016 e outra com o Timão no ano passado) e acumula também o feito de ter sido artilheira no Campeonato Chinês (pelo Yunnan Jiashijing, com 15 gols em 2019) e convocações pela Seleção Brasileira.

“Estou muito feliz em vestir essa camisa do Cruzeiro e graças a Deus estou tendo a oportunidade de fazer o que amo. A ansiedade é grande com esse novo desafio, espero poder ajudar minhas companheiras, e que juntas possamos trazer muita alegria para a Nação azul”, afirmou Pâmela.

Além da qualidade técnica que possui, ela ressalta que sua experiência poderá ser de suma importância no dia a dia no novo clube. “Assim como também irei aprender, porque cada temporada é um aprendizado. Estou muito empolgada e motivada para iniciar os trabalhos no Cruzeiro”, disse a carioca de 31 anos

Pâmela e as Cabulosas iniciam os trabalhos da temporada 2021 na primeira semana de fevereiro.

Confira a ficha da nova atacante do Cruzeiro

Nome: Pâmela Faria da Silva Lima

Posição: Atacante

Data de nascimento: 03/09/1989

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

CLUBES

Americano-RJ – 2008; Santos – 2009; Vasco da Gama – 2013 e 2014; Botafogo – 2014; Flamengo – 2015 a 2018; Yunnan Jiashijing – 2019; Corinthians – 2020

CONQUISTAS E FEITOS

Campeã Brasileira e Paulista em 2020 pelo Corinthians, tetracampeã Carioca e campeã Brasileira em 2016 pelo Flamengo, campeã Mundial e campeã das Olimpíadas Militares pela Seleção Militar, campeã Carioca pelo Vasco e Botafogo, campeã da Copa Libertadores e da Copa do Brasil pelo Santos em 2009, campeã Carioca em 2008 pelo Campo Grande A.C.