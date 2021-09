Graças ao 1 a 1 com o Goiás, nesta terça-feira (7), o Cruzeiro chegou à sua nona partida consecutiva sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro, igualando a marca de 2020. O problema é que nesse período de invencibilidade na edição 2021, o número de empates (seis) é o dobro do de vitórias (três).

Nos últimos jogos, a Raposa superou Brusque, Náutico e Confiança e empatou com Vila Nova-GO, Londrina, Vitória, Sampaio Corrêa, CRB e Goiás. Desses, sete confrontos foram sob o comando de Vanderlei Luxemburgo (três vitórias e quatro igualdades).

Contabilizando toda a Segunda Divisão, o Cruzeiro é o clube que mais empata, ao lado do Vitória, cada um com 11 igualdades no placar. Trata-se da metade do número de jogos que os celestes disputaram até o momento na competição (22).

Defesa

O time estrelado teve a meta vazada após passar três jogos seguidos sem sofrer gols. Depois dos triunfos por 1 a 0 sobre Náutico e Confiança e o empate em 0 a 0 com o CRB, a Raposa sofreu um gol de Elvis, do Goiás.

O Cruzeiro volta a campo contra a Ponte Preta no sábado (11), às 11h, na Arena do Jacaré.

