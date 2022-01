No fim do ano passado, o coordenador de futebol clube-empresa do América, Marcus Salum, alimentava esperanças de Zárate permanecer no Coelho. Mas, até agora, essa novela não chegou a um desfecho.

Em contato com a reportagem, o Alviverde informou, por meio de sua assessoria, que as duas partes seguem em negociação.

Restam dois dias para a reapresentação dos jogadores que foram relacionados na última rodada do Brasileirão de 2021, e ainda não é certo que o atacante argentino estará presente neste retorno aos treinos pelo Coelho.

Com a camisa do Coelho, o argentino disputou 16 partidas, sendo 14 como titular, marcou um gol e deu duas assistências.

Leia mais:

América anuncia seu primeiro reforço para o ataque na temporada 2022

América garante a permanência de mais um destaque de 2021

Com chegada de zagueiros, América ‘fecha’ sua linha de defesa da estreia da Libertadores