A vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, nesta quarta-feira (10), no Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o Atlético ainda mais perto do título da competição.

Além de dos três pontos, essenciais na disputa pela taça, o triunfo no Gigante da Pampulha fez com que o Alvinegro superasse, com sete rodadas de antecipação, a campanha realizada na Série A do ano passado.

No último Brasileirão, sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, o Galo terminou o campeonato com 68 pontos, na terceira colocação, com três pontos a menos do que o Flamengo, que acabou se sagrando campeão.

Neste ano, o Atlético já alcançou os mesmos 68 pontos, mas soma uma vitória a mais no comparativo (21 a 20).

Em relação ao aproveitamento, em 2020 o Galo terminou o Brasileiro com 60% de desempenho. Já o percentual atual do time comandado pelo técnico Cuca é de 73,1%.

Certo é, que, além da expressiva pontuação, a equipe atual do Atlético vem mostrando a consistência que faltou para que o time conquistasse o principal campeonato do país na temporada passada.

Leia mais

Hegemonia recente: Atlético vence o Corinthians pela quinta vez consecutiva no Brasileirão

Diego Costa faz a diferença para o Atlético pelo terceiro jogo seguido e finda jejum no Brasileirão

Guilherme Arana recebe o terceiro cartão amarelo e vai desfalcar o Galo contra o Athletico-PR