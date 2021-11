Sem jogo no meio de semana, o América se prepara para o confronto deste sábado, às 19h30, diante do Bragantino, no Nabi Abi Chedid. A semana dedicada a treinos, aliás, é vista como fundamental pelo elenco alviverde na reta final do Brasileirão e na busca por uma vaga na Copa Sul-Americana.

Com mais de 80% de chance de obter uma vaga no torneio internacional, segundo o departamento de matemática da UFMG, o Coelho terá mais quatro adversários até o término da Série A para consolidar seu segundo objetivo (o primeiro, a permanência na elite nacional).

Para isso, se faz necessário um bom resultado contra a equipe de Bragança Paulista, como enfatiza o lateral-direito Patric. “Jogo extremamente difícil. O Bragantino vem fazendo uma excelente campanha. No primeiro jogo, nós perdemos dele (2 a 0, no Independência, no turno). Sabemos da dificuldade, mas também estamos na primeira página da tabela, queremos pontuar e temos quatro jogos decisivos”, disse.

E prosseguiu: “vamos procurar neutralizar a equipe adversária. E quando se consegue fazer um excelente jogo, se potencializa nosso trabalho. Vamos enfrentar um grande adversário, e o América também é grande”.

Classificação

Em décimo lugar, com 45 pontos, o América vai enfrentar, depois do Bragantino, a Chapecoense (1/12, casa), o Ceará (5/12, fora) e o São Paulo (9/12, casa). Destes, o Vozão e o Tricolor são concorrentes diretos à vaga na Sul-Americana. E Patric está ciente de que o Coelho precisa fazer.

“Futebol é estar sempre provando dentro de campo, no domingo, na quinta, no sábado... Ganhando ou perdendo, tem que estar sempre provando. Quando raia o Sol no outro dia, já tem que se provar de novo”, comentou.

