Quando parece que o América vai dar um passo para frente, o time retrocede. Depois de dois empates fora de casa com Grêmio e Atlético-GO e um triunfo para cima do Fluminense, o Coelho mostrava evolução e dava a impressão de que deixaria a zona de rebaixamento. Ledo engano! O 1 a 1 com a lanterna Chapecoense, mesmo atuando com um jogador a mais, precedeu o fracasso desta segunda-feira (23), a derrota para o Bragantino, por 2 a 0, no Independência.

Os gols de Ytalo e Gabriel Novaes mantiveram o Alviverde com 15 pontos, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, no encerramento da 17ª rodada.

No próximo domingo (29), às 11h, novamente no Horto, o América vai enfrentar o Ceará, em mais um capítulo de sua dramática saga contra a degola.

O jogo

Se o América encontrava dificuldades no primeiro tempo para penetrar a área adversária, pecando no último passe, e não conseguia finalizar com qualidade, o Bragantino precisou de uma jogada para furar o bloqueio alviverde. Aos 40 minutos, Ytalo deu um passe de calcanhar para Artur e recebeu do colega na entrada da área para colocar os paulistas em vantagem no placar.

Na segunda etapa, o Alviverde construiu (e desperdiçou) boas oportunidades com Ademir e Rodolfo. Por sua vez, o Bragantino foi novamente cirúrgico e ampliou o placar com Gabriel Novaes aos 42. Alerrandro também balançou a rede, porém, a arbitragem assinalou irregularidade, anulando o que seria o terceiro dos visitantes.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 0

Matheus Cavichioli; Patric, Bauermann, Ricardo Silva e João Paulo; Ramon (Sabino), Juninho Valoura (Juninho) e Ademir, Felipe Azevedo (Toscano), Fabrício Daniel (Geovane) e Rodolfo (Isaque)

Técnico: Vagner Mancini

BRAGANTINO 2

Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Edimar (Lucas Cândido); Jadsom Silva, Lucas Evangelista (Eric Ramires) e Praxedes (Vitinho); Artur, Cuello (Gabriel Novaes) e Ytalo (Alerrandro)

Técnico: Maurício Barbieri

DATA: 23 de agosto de 2021 (segunda-feira)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rafael Traci, auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Helton Nunes, todos de Santa Catarina

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

CARTÕES AMARELOS: Fabrício Daniel e Toscano (América)

GOLS: Ytalo aos 40 minutos do primeiro tempo e Gabriel Novaes aos 42 do segundo tempo

