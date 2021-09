Mais de 20 dias depois da vitória por 3 a 0 do Atlético sobre o River Plate, no Mineirão, em um jogo marcado por vários episódios de aglomeração de pessoas dentro e fora do estádio, acontecerá uma reunião envolvendo o prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil, e membros da Secretaria Municipal de Saúde, da Minas Arena, do Atlético, da Procuradoria de Belo Horizonte e de torcidas organizadas alvinegras.

O encontro vai ocorrer nesta quinta-feira (9), segundo informou a Rádio Itatiaia.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura, mas ainda não obteve retorno. O clube mineiro também não se manifestou.

Na reunião, serão discutidos protocolos para o duelo Galo e Palmeiras, pela partida de volta das semifinais da Libertadores, a ser realizado em 28 de setembro. O intuito é evitar os episódios do último jogo do Alvinegro com torcida.

Atlético x River teve vários episódios de aglomeração de pessoas no Mineirão

No dia 22 de agosto, a Prefeitura informou que iria publicar no Diário Oficial do Município uma portaria que proíbe o público nos estádios da capital. A decisão foi oficializada três dias depois.

Inconformada com a postura da PBH, a diretoria do Atlético travou uma briga com Kalil. Em um dos episódios, o presidente alvinegro, Sérgio Coelho, comparou a situação do jogo Galo x River ao do movimento da Feira Hippie.

"Sem fazer juízo de valor, eu gostaria de entender (a decisão), porque aqui na Feira Hippie... mais cedo, antes das 11h, havia mais de 30 mil pessoas aqui. Agora, às 13h35, olha como está perto dos botecos. Se não pode ter público no estádio, onde os torcedores vão testados…", disse Coelho.

Kalil rebateu: “Então, presidente do Atlético, quero dizer que, da Feira Hippie, que ficou fechada mais de um ano, dependem 2,3 mil famílias. São famílias que precisam comprar arroz, feijão e, talvez, ovo. Então, a grande diferença entre agradar um público de 4 mil em um jogo, ou de 15, 18 ou 25 mil no outro, é que são 2,3 mil famílias tentando se alimentar desesperadamente. Então, presidente, que o senhor faça juízo de valor da diferença de um jogo de futebol para uma feira, onde esse pessoal morreu de fome durante tanto tempo”.

