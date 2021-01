Marcus Salum não vai concorrer à reeleição à presidência do América. Após a perda do título do Campeonato Brasileiro da Série B, na noite desta sexta-feira (29), o dirigente afirmou que não vai participar do pleito que vai definir a nova diretoria do Coelho, em fevereiro.

Revoltado com os erros de arbitragem contra o Alviverde no Brasileiro, o mandatário fez a revelação em entrevista à rádio Itatiaia.

“O América vai seguir seu caminho na Série A, mas sem mim, preciso tirar essa sensação de asco que está em mim”, disse Salum.

Minutos antes, o presidente do América havia usado as redes sociais para parabenizar a Chapecoense, que levou o título no saldo de gols (21 e 20), e destacar os episódios em que o time comandado pelo técnico Lisca foi prejudicado na competição.

Com longa trajetória no América, com direito a várias passagens no comando do clube, Salum assumiu o Coelho no início de 2018, podendo, desse modo, tentar a reeleição, caso deseje.