O América terá um desfalque certo para o duelo com o Bahia, neste sábado (16), às 21h, no Independência, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Advertido com o terceiro cartão amarelo na derrota por 3 a 1 para o Internacional, nessa quarta, no Beira-Rio, o centroavante Ribamar vai cumprir suspensão automática.

Mesmo sem ter lugar cativo no time titular – inclusive iniciou no banco de reservas o duelo confronto com o Colorado – o atacante é frequentemente acionado pelo técnico Vágner Mancini.

Com a baixa, Fabrício Daniel, titular diante do Colorado, deverá ser mantido no onze inicial.

Retorno

Se perdeu Ribamar, o comandante do Alviverde vai ter o retorno do meia Alê, ausente diante do Inter também pelo acúmulo de cartões.

A principal dúvida gira em torno da condição do meia-atacante argentino Mauro Zárate, desfalque nos dois últimos jogos em razão de uma fisgada na coxa direita, sentida na vitória sobre o Palmeiras, no dia 6 de outubro.

Com 31 pontos, o América ocupa atualmente a 11ª posição na tabela de classificação, com quatro pontos a mais do que o Bahia, próximo adversário, que neste momento abre a zona de rebaixamento do Brasileirão.