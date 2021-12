O diretor técnico do Cruzeiro, Ricardo Rocha, revelou nesta sexta-feira (3) que Alexandre Mattos está retornando ao clube estrelado para ocupar o cargo de diretor de futebol em 2022.

A confirmação foi feita por Rocha ao canal Flow Esporte Clube, da Twitch. Na entrevista, além de indicar o acerto com Mattos, o dirigente afirmou que o executivo de futebol está ciente da realidade atual da Raposa.

“Temos acordo com o Alexandre Mattos, que deve voltar. Tenho falado com ele, tem um potencial enorme, conhece muita gente e pode ajudar o Cruzeiro. Todo mundo está sabendo o que é o clube hoje, é pé no chão. O Cruzeiro não é o Cruzeiro de três ou quatro anos atrás. O clube atravessa um momento dificílimo, e precisamos da ajuda da torcida e de todos”, diz Ricardo Rocha.

Caso a contratação seja efetivada, Alexandre Mattos virá para sua segunda passagem pelos Celestes. Na primeira, entre 2012 e 2014, foi peça importante na montagem e na gestão do elenco que conquistou o bicampeonato brasileiro em 2013 e 2014 e o Campeonato Mineiro de 2014.

Transfer ban

Além de definir o executivo de futebol para a próxima temporada, a diretoria do Cruzeiro tem que resolver uma pendência urgente para dar prosseguimento ao planejamento para o ano que vem. Trata-se do pagamento do transfer ban, punição imposta pela Fifa, em razão de dívidas, que impedem o clube estrelado de registrar novos jogadores até a regularização da situação.

Atualmente, a Raposa tem débitos com o Mazatlán, do México, e com o Defensor, do Uruguai, referentes à contratação do atacante Riascos e do meia Arrascaeta, respectivamente. O montante devido, já com as correções, ultrapassa os R$ 15 milhões.

Diante desse cenário, Ricardo Rocha diz que o presidente Sérgio Santos Rodrigues se comprometeu a realizar os pagamentos. “Se ele não pagar, não tem como contratar. Se não tiver como contratar, não tem como a gente ficar. Mas o presidente garantiu que vai pagar. Acredito que essa dívida vai ser pagar. Acreditamos no Sérgio”, completa Ricardo.

Mesmo com o impedimento junto à entidade máxima do futebol, o Cruzeiro já anunciou a contratação do zagueiro Maicon. De acordo com o técnico Vanderlei Luxemburgo e o empresário Pedro Lourenço, principal patrocinador da Raposa, outros jogadores estão em negociação. Dentre eles, estão o zagueiro Manoel e o atacante Willian Bigode.

