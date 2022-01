Ronaldo Nazário afirmou nesta terça-feira (11) que conta com o apoio da China Azul para conseguir a reestruturação do clube, incluindo os sócios-torcedores. “Quero pedir que o torcedor nos dê esse voto de confiança, apoie nosso time e nossa gestão”, pediu Fenômeno.

Ele apontou que quando assumiu o clube, a Raposa somava 10 mil sócios-torcedores e, atualmente, o número chega a 15 mil, o que ele ainda considera pouco em relação ao tamanho do clube.

No entanto, Ronaldo compreendeu a situação do torcedor e prometeu resultado: “logicamente o torcedor espera uma reação nossa, e ela começou. A gestão eficiente vai ter resultado. Contamos muito com nosso torcedor para dar essa virada juntos. O torcedor será nosso pilar absoluto, nossa grande fortaleza”.

O ex-camisa 9 assumiu que neste processo de retomada haverá dificuldades, mas que elas serão solucionadas. “Só assim vamos entender que seremos grandes como éramos antes", afirmou.

Os programas de sócio-torcedores do Cruzeiro já sofreram alterações desde a chegada de Ronaldo. No dia 23 de dezembro, o clube lançou oito categorias do programa Sócio 5 Estrelas, que oferecem aos torcedores diversos benefícios para acompanhar o clube. São elas: Time do Povo, Cruzeiro Sempre, Fenomenal, Multicampeão, Tribuna Azul, Diamante, Kids – Turma do Raposão e Sócio Eficiente. O serviço já começou a ser disponibilizado por meio do site socio5estrelas.com.br.

