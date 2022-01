Fábio deixou o Cruzeiro no início de janeiro, depois de não chegar a um acordo com a gestão de Ronaldo

Uma semana depois de Fábio confirmar sua saída do Cruzeiro, Ronaldo respondeu a perguntas de sócios do clube, numa live realizada na manhã desta quarta-feira (12). Embora sua gestão não tenha chegado a um acordo para a permanência do goleiro da Toca da Raposa, o empresário indicou a possibilidade de realizar um jogo de despedida para o atleta que mais vezes vestiu a camisa celeste.

"As portas do clube estão abertas para ele. Ele não deixará de ser um ídolo do clube, muito pelo contrário. Queremos essa aproximação com ele. Entendemos que é um cara muito importante na história do clube. Portanto, as portas do clube estarão sempre abertas para ele, para fazer qualquer tipo de homenagem. Vamos pensar, nos próximos meses, um momento ideal para fazer este momento histórico, que é a despedida dele com a torcida cruzeirense", afirmou Ronaldo.

O Fenômeno voltou a justificar a saída de Fábio, ressaltando que a oferta dos gestores da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) não foi aceita pelo goleiro. Enquanto o clube propôs um contrato até o fim do Campeonato Mineiro, o ex-capitão da Raposa queria que o vínculo fosse encerrado depois da disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Fizemos um grande esforço para oferecer uma proposta decente ao Fábio, respeitando, logicamente, sua história vitoriosa dentro do clube. Infelizmente, a negociação não avançou e não podemos contar mais com o Fábio. Claro, traremos jogadores com capacidade para substituir o Fábio, que fez história no clube. Mas, este momento é de reconstrução e temos de olhar para a frente. Com certeza, virá um goleiro com capacidade de segurar essa posição tão importante para o clube", comentou o Fenômeno.

Em 18 de dezembro, Ronaldo assinou a intenção de compra da SAF do Cruzeiro. Desde então, contratos têm sido revistos pela nova gestão, sendo o de Fábio um deles. Na live desta quarta-feira, o futuro dono da Raposa aproveitou para agradecer aos jogadores que aceitaram reduzir seus salários.

