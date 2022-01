Nesta quarta-feira (26), Ronaldo teve seu primeiro contato com a torcida cruzeirense em um estádio, como mandachuva da Raposa. Ele está presente na Arena Independência para acompanhar ao time em sua estreia no Campeonato Mineiro, contra a URT.

A presença do Fenômeno havia sido anunciada pelo clube no dia 23 de janeiro, quando as datas das vendas de ingressos foram divulgadas.

O ex-jogador assinou um contrato com intenções de compra de 90% da ações do Cruzeiro no dia 18 de dezembro, após o clube ter se tornado SAF. Desde então, Ronaldo e sua gestão têm promovido diversas mudanças na Raposa, como o pagamento do transfer ban e a contratação de jogadores.

