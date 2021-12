Ronaldo assinou intenção de compra para se tornar acionista majoritário do Cruzeiro SAF

Em 2 de janeiro, o Cruzeiro completará 101 anos. A comemoração do aniversário do clube contará com a presença de Ronaldo. Nesse sábado (18), o ex-jogador assinou a intenção de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada pela Raposa.

“Já cancelei toda a viagem de fim de ano. As crianças já estão brigando comigo. Estou sofrendo pressão muito grande. Mas dia 2 de janeiro, no aniversário de 101 anos do Cruzeiro, estarei em Belo Horizonte. Vai ser um momento especial”, disse Ronaldo, em entrevista à RonaldoTV.

Historicamente, o aniversário do Cruzeiro é celebrado com uma missa. O clube ainda não divulgou informações sobre outros eventos que possam ser realizados em 2 de janeiro.

O clube celeste é o segundo do qual Ronaldo se torna acionista majoritário. Ele já é dono do Valladolid, clube da Segunda Divisão do Campeonato Espanhol.

O ex-atacante planeja conciliar a gestão dos dois clubes. “Logicamente, vou estar muito presente. Vou viver no avião. Vou estar sempre viajando, dar atenção ao Cruzeiro, ao Valladolid, na Espanha, dar atenção à família. Vamos planejar isso direitinho”, afirmou.

