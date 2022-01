Em live realizada nesta quarta-feira (12) com sócios-torcedores do Cruzeiro, Ronaldo foi questionado sobre novas contratações para a temporada de 2022. E prometeu que novidades vão aparecer ao longo dos dias, destacando que o dinheiro do Sócio 5 Estrelas será destinado ao futebol.

“Ainda faltam alguns jogadores, algumas posições, mas estamos trabalhando. Esperando também os atletas que estão disputando a Copa São Paulo. Queremos contar muito com jovens no elenco principal”, afirmou.

Ele ressaltou ainda que o técnico Paulo Pezzolano vem exercendo papel fundamental na montagem do elenco e no planejamento para o clube voltar à Série A. “O Paulo tem todas as características que nós estávamos buscando. Ontem assisti o treino dele, foi muito bacana. Vai trazer bons resultados”, disse.

Ao se despedir da live, Ronaldo deixou uma mensagem esperançosa para os torcedores: “eu vejo potencial muito grande no Cruzeiro! Eu quero escrever uma história linda, levar o Cruzeiro à elite do futebol brasileiro. Essa é minha motivação”.