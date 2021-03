O clássico entre Atlético e América, no próximo domingo (4), às 16h, no Mineirão, pela sétima rodada, caminha para ser uma espécie de decisão do primeiro lugar da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro. Isso porque são de 96,5% as chances de um dos dois terminar a etapa na liderança, segundo os cálculos do site Probabilidades no Futebol, mantido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Antes de se enfrentarem, eles jogam como visitantes, na próxima quinta-feira. O Coelho abre a sexta rodada encarando o Uberlândia, às 11h, no Parque do Sabiá, e o Atlético fecha, jogando contra a quarta colocada Caldense, às 17h30, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas.

Os resultados desses dois jogos influenciam nas contas de ambos, mas dificilmente tirarão deles a condição de favoritos ao primeiro lugar da fase classificatória, que garante a vantagem de dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols nas semifinais e na decisão, caso o clube chegue nela.

Rebaixamento

Depois de no ano passado cinco pontos serem suficientes para um clube evitar o rebaixamento ao Módulo II, marca mais baixa nas 12 edições do Mineiro com fórmula de disputa idêntica a atual, essa situação não se repetirá.

Isso porque o Uberlândia, 11º colocado e que abre o Z-2, já soma quatro pontos, mesma marca do Boa Esporte, que leva vantagem no saldo de gols (-2 a -6).

Pelos cálculos da UFMG, apenas o lanterna Coimbra, que soma dois pontos em 15 disputados, tem mais de 50% de chances de rebaixamento, aparecendo com 58,4%.

As projeções mostram que a marca segura hoje para se evitar a queda são 11 pontos, mais do que o dobro do que foi registrado no ano passado. Mas esse número sofre alterações a cada rodada, para cima ou para baixo.

A maior pontuação necessária para não ser rebaixado, nas 12 edições do Estadual neste século com fórmula idêntica a atual, foi 14, em 2016.

