O São Paulo iniciou nesta terça-feira a venda de ingressos para o jogo contra o Ceará, neste domingo, às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida deve marcar as estreias dos laterais-direitos Daniel Alves e Juanfran.



A comercialização nesta terça-feira é exclusiva para sócios-torcedores do clube, que podem comprar ingressos por R$ 10. Para quem não é sócio, a venda terá início nesta quarta, a partir das 10 horas.



A venda é realizada apenas pelo site da Total Acesso nestes dois primeiros dias. Nas bilheterias do estádio do Morumbi, a comercialização terá início na quinta-feira e vai até o sábado, das 10 horas às 17 horas.



Confira valores dos ingressos:



ARQUIBANCADAS - VENDA SOMENTE ONLINE



Arquibancada Amarela (Norte) - R$ 70/R$ 35 (meia-entrada)

Arquibancada Laranja (Sul) - R$ 70/R$ 35

Arquibancada Azul (Leste) - R$ 90/R$ 45

Arquibancada Vermelha (Oeste) - R$ 90/R$ 45



CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Amarela (Norte) - R$ 140/R$ 70 (meia-entrada)

Cadeira Superior Laranja (Sul) - R$ 140/R$ 70

Cadeira Especial Azul (Leste) - R$ 200/R$ 100

Cadeira Especial Vermelha (Oeste) - R$ 200/R$ 100

Morumbi Premium (Leste) - R$ 260/R$ 130

Cadeira Cativa Azul (somente proprietário)* - R$ 90

Cadeira Cativa P16 (somente proprietário)* - R$ 90

*venda nas bilheterias 01, 03 ou 05



CADEIRAS TÉRREAS - VENDA SOMENTE ONLINE



Cadeiras Térreas P02 e P04 (Leste) - R$ 140/R$ 70

Cadeiras Térreas P18 (Oeste) - R$ 140/R$ 70

Cadeira Térrea Sócio P02, P04 e P18* - R$ 70

*venda somente na bilheteria 3 interna



Setor PCD Acompanhante* - R$ 35



*O PCD terá o direito de comprar até 1 (um) ingresso para seu acompanhante, desde que esta necessidade esteja prevista em sua Carteira de PCD ou seu Laudo Médico. Demais acompanhantes deverão pagar o valor integral do setor, ou, fazer uso do direito da meia entrada mediante a apresentação de documento comprobatório. Os ingressos estão sujeitos ao esgotamento.



CAMAROTES



Espaço do Sócio P04 - R$ 70



*venda somente na bilheteria 3 interna



Corporativo (Empresas) - R$ 90



*venda direto com os camarotes

