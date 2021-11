Com poucas ambições na reta final de Campeonato Brasileiro da Série B, Sampaio Corrêa e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 21h, no Castelão (CE), pela 37ª rodada da competição.

As duas equipes somam 46 pontos, sem chances de acesso à Série A e com risco ínfimo de rebaixamento. O time maranhense aparece na 10ª colocação, levando vantagem nos critérios de desempate sobre a Raposa, que aparece logo abaixo na classificação.

Escalação do Cruzeiro

Para o confronto desta quinta, o Cruzeiro terá o retorno de Adriano, que cumpriu suspensão na derrota para o Vitória, no último domingo (14). Titular da equipe, o volante deve ocupar a vaga de Norberto, com Rômulo de volta à lateral direita.

Em contrapartida, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o atacante Wellington Nem e com o meia Marcinho, que são desfalques justamente pelo acúmulo de cartões.

Luxemburgo também não contará com Bruno José, que já havia sido desfalque na última rodada em razão de dores no tornozelo direito. O jovem Vitor Roque, Claudinho e Dudu são as opções para o setor.

Marcinho, por sua vez, tem tido pouco espaço com o comadante celeste, figurando no banco de reservas na maior parte dos jogos.

Provável Cruzeiro para o confronto no Castelão: Fábio; Rômulo, Rhodolfo, Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Vitor Roque, Thiago e Claudinho.

Escalação do Sampaio Corrêa

Para a sua despedida dentro de casa na Série B, o Sampaio Corrêa pode ter o retorno de importantes jogadores. Ausentes na derrota para o Náutico, na última segunda (15), por questões físicas, o lateral-direito Watson, o lateral-esquerdo Alyson, o volante Eloir e o meia Nadson devem voltar a ficar à disposição do técnico João Brigatti.

Quem também deve reaparecer, com boas chances de iniciar jogando, é o atacante Pimentinha, dono de longa trajetória com a camisa do Bolívia Querida, e que foi preservado na última rodada.

O Sampaio deve entrar em campo com: Luiz Daniel; Watson (Maurício), Alan Godói, Nilson Júnior e Alyson (Eder Lima); Betinho, Ferreira e Léo Artur (Eloir); Roney, Pimentinha e Jackson.

Onde assistir

A partida será transmitida pelos canais SporTV e Premiere.

Arbitragem

O árbitro da partida será Salim Fende Chávez, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Gustavo Rodrigues de Oliveira. Trio de São Paulo.

A arbitragem de vídeo (VAR) ficará por conta de Thiago Duarte Peixoto, também paulista.

