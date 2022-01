O atacante Savarino participou do terceiro dia da pré-temporada do Atlético. O venezuelano ficou de fora dos dois primeiros dias, pois enfrentou questões burocráticas para a liberação de sua viagem para o Brasil. No entanto, ele poderá voltar em breve para seu país, já que, na sexta-feira (21), a Seleção Venezuelana fará a convocação dos atletas que jogarão nas dias próximas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Se for convocado, Savarino não participará dos primeiros duelos do Campeonato Mineiro, que se iniciará no dia 26 de janeiro. O primeiro compromisso do Atlético é contra o Villa Nova, no Estádio Castor Cifuentes, às 19h.

Além de Savarino, Rubens também foi novidade no terceiro dia de concentração do Galo. O meia estava ausente, pois na segunda-feira (17), chegou ao CT no mesmo carro que o zagueiro Micael, que testou positivo para a Covid-19 e segue em isolamento social. Os testes realizados mostrara, que Rubens não contraiu a doença.

Nesta quarta-feira (19), Savarino e Rubens seguiram o mesmo procedimento dos demais jogadores, realizando testes e avaliações físicas.

Convocações já confirmadas

O atacante Eduardo Vargas e o zagueiro Diego Godín já foram convocados para defender as seleções chilena e uruguaia, respectivamente. Eles disputarão as Eliminatórias da Copa do Mundo e não poderão participar dos primeiros jogos do Galo no Campeonato Mineiro.

A aposta do novo técnico Antonio “El Turco” Mohamed, deverá ser os jogadores reservas e recém chegados da base.

