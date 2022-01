O Atlético informou nesta segunda-feira (24) que o atacante Savinho testou positivo para Covid-19, após realização de exames durante a manhã.

De acordo com a assessoria do clube, o jogador já cumpre o isolamento, sob as orientações do departamento médico do Galo.

Por ter testado positivo, Savinho está fora da estreia do Atlético no Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira (26), às 21h, diante do Villa Nova, no Castor Cifuentes, e também do confronto com o Tombense, no sábado (29), às 16h30, no Independência, pela segunda rodada.

Pelo time profissional do Galo, o atacante disputou 21 partidas e ainda não balançou as redes.

