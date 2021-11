Hulk completou 61 jogos pelo Atlético na vitória sobre o Athletico-PR na última terça-feira

Principal jogador do Atlético nesta temporada, o atacante Hulk deve permanecer no clube por pelo menos mais dois anos. O presidente Sérgio Coelho revelou que o contrato do camisa 7 prevê um número mínimo de jogos para uma renovação automática até 2023.

"Nós fizemos o contrato com o Hulk para o fim de 2022 com uma cláusula dizendo que, se ele fizesse ao menos 20 partidas, automaticamente estaria renovado para 2023. A gente entende que até o final de 2023 o Hulk será jogador do Galo", diz o mandatário, em entrevista à Web Rádio Galo.

A meta estipulada foi atingida facilmente pelo atacante em 2021, mas precisa ocorrer novamente em 2022 para a renovação. Hulk já disputou 61 jogos pelo Atlético. Apenas o goleiro Everson entrou em campo tantas vezes quando o camisa 7 nesta temporada.

Além de tentar ajudar o Galo a ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil, Hulk busca ser artilheiro das duas competições nacionais. No Brasileirão, ele já marcou 12 gols, um a menos que Michael, do Flamengo. Na Copa do Brasil, “o herói atleticano” balançou as redes seis vezes e é o principal goleador de forma isolada.

Nesta quinta-feira (18), o Atlético divulgou a seguinte nota sobre o assunto:

1) O atleta tem contrato vigente até dezembro de 22, cujas cláusulas estão em regime de confidencialidade;

2) O contrato prevê que, atingida determinada meta, o mesmo será renovado, automaticamente, até o final de 23;

3) Não houve nenhuma nova negociação com o atacante; os pontos citados nos itens 1 e 2, acima, já faziam parte do contrato original entre Clube e Atleta;

4) Por fim, o Atlético esclarece que o Clube, sua diretoria, atletas e comissão técnica estão focados na temporada 2021 e nos jogos decisivos que ainda restam.

