“Se vier, o título do Brasileiro será o mais especial para mim”. Foi assim que Hulk definiu a possibilidade de ser campeão brasileiro pelo Atlético em 2021. Tetracampeão português, campeão russo e chinês, o camisa 7 ainda não tem um título do Brasileirão no currículo. Na realidade, são poucos os jogadores do elenco do Galo que já levantaram a taça da principal competição de futebol do país. Mais precisamente, apenas seis.

No time comandado por Cuca, três jogadores foram bicampeões brasileiros: Rafael, Guilherme Arana e Tchê Tchê.

O goleiro Rafael conquistou dois títulos pelo Cruzeiro, em 2013 e 2014. Reserva de Everson no Galo, ele era opção para substituir Fábio no time celeste naquelas duas temporadas.

Já Guilherme Arana e Tchê Tchê focam bicampeões brasileiros enquanto atuavam por clubes paulistas.

Reserva no título do Corinthians em 2015, o lateral-esquerdo foi um dos destaques do time alvinegro em mais uma campanha vitoriosa dois anos depois. Tchê Tchê, por sua vez, ganhou o Brasileirão em 2016 e 2018 pelo Palmeiras.

Tchê Tchê conquistou dois títulos do Brasileirão pelo Palmeiras, em 2016 e 2018

Outros dois jogadores do elenco atual do Galo foram campeões brasileiros pelo Alviverde em 2018: Hyoran e Keno.

Entre os atleticanos donos de títulos do Campeonato Brasileiro, Mariano foi o primeiro a levantar a taça. Em 2010, ele ajudou o Fluminense a conquistar mais um Brasileirão.

Estrangeiros campeões nacionais

O elenco do Galo conta, atualmente, com sete estrangeiros. Nenhum deles foi campeão brasileiro, mas quatro já têm títulos de ligas nacionais em outros países.

O zagueiro Junior Alonso foi bicampeão paraguaio pelo Cerro Porteño, em 2013 e 2015, e campeão argentino pelo Boca Juniors, na temporada 2019/2020.

O atacante Eduardo Vargas também foi campeão de duas ligas nacionais. Vencedor dos torneios chilenos Clausura e Apertura pela Universidad de Chile, em 2011, ele foi campeão mexicano pelo Tigres, em 2017.

Savarino e Zaracho também conquistaram o título da liga nacional em seus países. O atacante foi campeão do Torneo Clausura da Venezuela pelo Zulia em 2016. Já o meia ajudou o Racing a conquistar o Argentino pelo Racing na temporada 2018/19.

Curiosamente, o meia argentino Nacho Fernández conquistou oito títulos pelo River Plate, mas não levou a liga nacional nenhuma vez. Além de uma taça da Libertadores e duas da Recopa Sul-Americana, ele ganhou duas Supercopas Argentinas e três Copas Argentinas.

Brasileiros campeões em outros países

Já citamos aqui que Hulk tem seis títulos de ligas nacionais. Além de conquistar o Campeonato Português quatro vezes pelo Porto, ele foi campeão russo pelo Zenit e alcançou um título da Liga Chinesa pelo Shangai SIPG.

Outro multicampeão nacional é o atacante Diego Costa. No currículo, o camisa 19 do Galo tem dois títulos do Campeonato Espanhol pelo Atlético de Madrid e duas conquistas da Premier League pelo Chelsea.

Quem também já venceu uma liga nacional no futebol europeu é o volante Allan. Em 2015, ele foi campeão finlandês pelo Seinäjoen Jalkapallokerho.

Os jogadores do Atlético que foram campeões do Brasileirão:

Mariano: campeão pelo Fluminense, em 2010

Rafael: bicampeão pelo Cruzeiro, em 2013 e 2014

Guilherme Arana: bicampeão pelo Corinthians, em 2015 e 2017

Tchê Tchê: bicampeão pelo Palmeiras, em 2016 e 2018

Hyoran: campeão pelo Palmeiras, em 2018

Keno: campeão pelo Palmeiras, em 2018

