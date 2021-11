A vitória do Flamengo sobre o Bahia, por 3 a 0, nessa quinta-feira (11), no Maracanã, fez diminuir de 14 para 11 pontos a diferença do Rubro-Negro, terceiro colocado, para o líder Atlético. Mas interferiu de forma irrisória no percentual de chances do Galo na busca pelo título do Brasileiro.

Antes do confronto dessa quinta, a possibilidade de o Galo ser campeão era de 98,7%. Agora é de 97,4%. O Palmeiras tem 1,5%, e o Fla, 1,1%. As projeções são do site Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG.

Líder do Brasileirão, com 68 pontos, o Alvinegro folga no fim de semana, já que a partida contra o Bahia, em Salvador, foi adiada para o dia 2 de dezembro. O time mineiro só volta a campo na terça-feira (16), às 16h, na Arena da Baixada, pela 33ª rodada.

Já o Palmeiras, vice, com 58, visita o Fluminense, no Maracanã, neste domingo (14), às 18h15, pela 32ª jornada. No mesmo dia, às 16h, o Flamengo encara o São Paulo, no Morumbi.

