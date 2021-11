Uma torcedora do Atlético, de 25 anos, foi às redes sociais na noite dessa quarta-feira (10) denunciar um caso de assédio que ela sofreu em um dos bares do Mineirão, durante a partida entre Atlético e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Na publicação, ela conta que foi buscar cerveja no começo do segundo tempo quando um homem a agarrou e a beijou à força.

Logo após o ocorrido, a torcedora Débora Cotta explicou que saiu correndo atrás do homem. Quando o encontrou, ela bateu no autor com chutes e socos, enquanto gritava que tinha sido assediada por ele. Uma outra mulher teria ajudado a vítima e levado ela até os seguranças do Mineirão.

Ainda de acordo com a jovem, os agentes do estádio perguntaram por testemunhas e o paradeiro do agressor, e acabaram recomendando que ela procurasse a polícia. O Boletim de Ocorrência foi feito ainda na noite de quarta, e os policiais ainda recuperaram imagens de câmeras de segurança mostrando o assédio.

Débora contou que o mesmo policial que a atendeu tinha atendido outra ocorrência de assédio dias antes, na partida entre Atlético e Grêmio, também no Mineirão. "Nunca tinha passado por algo assim, e não desejo isso pra ninguém. Estou com um sentimento que não sei explicar. E o descaso do Mineirão com essa situação, me deixou pior", desabafou.

Estou vindo aqui contar pra vocês a péssima experiência que eu tive hoje no bar do @Mineirao, no começo do segundo tempo eu fui buscar cerveja quando um homem veio até mim, me agarrou e me deu um beijo na boca a força. Logo ele saiu correndo, eu fui atrás, e na hora da raiva eu+ — DÉBORA COTTA (@eudebssss) November 11, 2021

A Polícia Militar confirma o registro da ocorrência nos dois jogos do Atlético. O agressor da partida dessa quarta, segundo os militares, vestia a camisa do clube, bermuda vermelha e tinha barba. O homem ainda não foi encontrado.

Em nota, o Mineirão também confirmou ter conhecimento da denúncia. "O estádio já está apurando a denúncia junto à equipe de segurança contratada e entrando em contato com a torcedora para mais informações", explicou.

A administração do estádio ainda afirmou que vem aprimorando o treinamento dos prestadores de serviço, e reforça a necessidade de denunciar casos como esse sempre que acontecem, para que sejam levados "ao conhecimento das autoridades policiais".

Leia mais:

BH libera shows para público em pé e espaço que possibilite dança; confira regras

Defesa Civil emite alerta para tempestade de até 60 mm em BH nesta quinta-feira; veja previsão