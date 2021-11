O Atlético vem conquistando marcas importantes na temporada, dentre elas, seu recorde de vitórias em uma só edição do Brasileiro (21, assim como em 2015), sua terceira final de Copa do Brasil, uma vaga garantida na próxima Libertadores (será a oitava participação da agremiação em dez edições, desde 2013) e a maior série de triunfos como mandante na Série A (13 consecutivos). E até o fim de 2021, o time pode angariar outros feitos, incluindo um que jamais foi alcançado por um clube do futebol nacional.

O Galo poderá ser o primeiro da história a obter, numa mesma temporada, os títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão e emplacar o artilheiro nas duas principais competições em âmbito nacional.

Somente uma equipe conseguiu as taças desses dois torneios em um mesmo ano, o Cruzeiro, em 2003. Naquela época, os celestes ainda faturaram o Mineiro, fechando a Tríplice Coroa. Mas os goleadores da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro não foram da Raposa: Nonato (Bahia), com nove gols, e Dimba (Goiás), com 31, abocanharam essas premiações individuais, respectivamente.

Galo 2021

Atual campeão mineiro, o Atlético é líder da Série A, com 68 pontos, dez a mais que o vice, o Palmeiras, restando sete rodadas para o fim, e está na decisão da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR (jogos nos dias 12 e 15 de dezembro, respectivamente, no Mineirão e na Arena da Baixada).

Ou seja, o Galo pode repetir o feito do Cruzeiro, de obter uma Tríplice Coroa no ano. E, de quebra, ter o artilheiro nas duas principais competições nacionais. No caso, Hulk.

O Vingador soma seis gols, no topo da artilharia da Copa do Brasil. O principal concorrente ao prêmio é Renato Kayzer, atacante do Athletico-PR, com dois tentos a menos.

No Brasileirão, o camisa 7 alvinegro também busca esse feito individual. Atualmente, ele computa 12 bolas na rede, sendo um dos principais goleadores do torneio. O mais recente gol aconteceu nessa quarta-feira (10), nos 3 a 0 para cima do Corinthians, no Mineirão. Ao fim daquele duelo, Hulk não falou em artilharia, mas manifestou a expectativa de ser campeão brasileiro.

“Venho sonhando demais, são 17 anos de profissional, quase 20 títulos. Se vier o Brasileiro, será o mais especial para mim e o clube. São cinco décadas sem (o Atlético) ganhar o Brasileiro, e a torcida merece demais. Este momento é maravilhoso”, declarou ao Premiere.

