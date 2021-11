No 60º jogo pelo Atlético, Hulk anotou seu 27º gol, bem no finalzinho do duelo com o Corinthians, no Mineirão, fazendo a festa da Massa no Mineirão, nesta quarta-feira (10). Ao fim do triunfo por 3 a 0, o artilheiro do Galo na temporada foi indagado sobre o quanto representaria um título do Brasileirão para ele. A resposta: “se vier, será o mais especial”.

“Venho sonhando demais, são 17 anos de profissional, quase 20 títulos. Se vier o Brasileiro, será o mais especial para mim e o clube. São cinco décadas sem (o Atlético) ganhar o Brasileiro, e a torcida merece demais. A gente chega no Mineirão e fica arrepiado. Este momento é maravilhoso”, declarou o camisa 7 ao Premiere.

A receita para a campanha avassaladora do Atlético é muito simples, como enfatiza o atacante. “Foi a humildade que nos fez chegar até aqui hoje. Vai ser assim até o final. Vamos manter o foco e ver isso até o final”, disse.

Nesta temporada, Hulk já colaborou com 27 gols e 12 assistências. Na Série A, é um dos artilheiros, com 12 tentos.

