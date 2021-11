No dia 30 de outubro, o Flamengo venceu o Atlético, por 1 a 0, no Maracanã, resultado que fez o Rubro-Negro renovar suas esperanças de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Só que a história tomou outro rumo. Galo e Urubu fizeram três partidas depois do clássico nacional, e os rendimentos foram bem diferentes, com o Alvinegro disparando ainda mais na liderança.

Enquanto o Atlético atingiu 100% de aproveitamento na trinca contra Grêmio, América e Corinthians, o Fla alcançou apenas 55,5% em jogos diante de Athletico-PR, Atlético-GO e Chapecoense.

O Galo bateu Grêmio por 2 a 1, o América por 1 a 0 e o Corinthians por 3 a 0, todos os embates disputados no Mineirão.

Já o Mengão tropeçou duas vezes, com empates em 2 a 2 com Athletico-PR e Chapecoense, ambos fora de casa, e ganhou do Atlético-GO por 2 a 0.

Com esses resultados, o Atlético segue firme na liderança, com 68 pontos, 14 a mais que o Urubu, que tem dois jogos a menos.

Nesta quinta-feira (11), às 19h, o Flamengo recebe o Bahia, no Maracanã, no complemento da 31ª rodada.

Leia mais:

‘Se vier, o título do Brasileiro será o mais especial para mim’, diz Hulk

Restando sete rodadas para o fim do Brasileirão, Atlético já supera a campanha com Sampaoli

Hegemonia recente: Atlético vence o Corinthians pela quinta vez consecutiva no Brasileirão