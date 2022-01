Rodrigo Caetano busca novo treinador para o Atlético e vê prazo ficar apertado até início da pré-temporada

Nesta quinta-feira (6), o Atlético completa 10 dias sem treinador. Desde que Cuca pediu demissão, a diretoria do clube alvinegro foi ao mercado e buscou treinadores portugueses, mas não obteve sucesso nem nas conversas com Jorge Jesus nem na tentativa de tirar Carlos Carvalhal do Braga.

Depois de Jesus postergar a resposta à oferta feita pelo Galo, o alvo dos dirigentes atleticanos passou a ser Carvalhal. Porém, a imprensa portuguesa informa que o treinador conversou com os demais membros de sua comissão técnica e eles decidiram permanecer no Braga.

Assim, resta ao Atlético agora a busca por um "plano C" para encontrar o substituto de Cuca. Outros treinadores portugueses, como Vitor Pereira e Rui Vitória foram especulados, mas o diretor de futebol Rodrigo Caetano não confirma o interesse.

Fato é que a direção do Galo passa a ver o prazo para anunciar um novo comandante ficar cada vez mais curto. Afinal, o elenco se reapresentará na Cidade do Galo no próximo dia 17, para iniciar a pré-temporada.

Em 20 de fevereiro, o time alvinegro disputará seu primeiro título em 2022, na Supercopa do Brasil, diante do Flamengo.

Leia mais:

Tomate, goleiro do Andirá, 'bomba' nas redes sociais e fará testes no Galo