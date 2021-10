Por conta da reta final do calendário do futebol brasileiro, o técnico Tite e sua comissão optaram por não chamar jogadores que atuam no país para a última Data Fifa do ano, caso do atleticano Guilherme Arana, presente em outras listas. O treinador abriu somente uma exceção, que foi a presença do goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, na convocação desta sexta-feira (29).

A Seleção Brasileira enfrenta a Colômbia em 11 de novembro, às 21h30, na Neo Química Arena, e a Argentina no dia 16 do mesmo mês, às 20h30 (de Brasília), em San Juan, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Confira a lista de convocados por Tite

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Gabriel Chapecó (Grêmio)

Laterais: Danilo (Juventus), Emerson (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Lucas Veríssimo (Benfica), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marseille), Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Barcelona)

Atacantes: Antony (Ajax), Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG) e Raphinha (Leeds)

