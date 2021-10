Diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, confia que premiações poderão compensar meta de vendas

Em abril deste ano, o Atlético apresentou o seu plano para reduzir uma dívida que, naquele momento, era de R$ 1,2 bilhão. Entre os objetivos, o clube planejou arrecadar R$ 120 milhões com vendas de atletas nesta temporada. Até o início de setembro, já havia atingido 45% dessa meta. Porém, novas transações não foram realizadas, e agora a diretoria aposta em premiações para equilibrar as finanças.

“Estamos com janelas de transferências encerradas e não há nada que possamos fazer neste momento. Não atingimos o número desejado (com vendas), mas, em compensação, suplantamos algumas metas esportivas que equilibraram um pouco a questão do orçamento”, ressaltou o diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano.

“Com o que a gente ainda mira de conquistas, acredito que o Galo possa compensar um pouco. Em relação a vendas, que não impactassem tanto a formatação de elenco, fizemos o possível. Agora é tentar as conquistas e esperar dezembro, para ver o que vai acontecer na janela europeia. Ela é mais curta, mas sempre acontece algum tipo de negociação”, acrescentou.

Vendas e premiações do Galo em 2021

Ao longo da temporada 2021, o Atlético negociou cinco jogadores: o zagueiro Gabriel, o volante Léo Sena, o meia David Terans e os atacantes Edinho e Marrony. Com essas vendas, arrecadou R$ 54,2 milhões.

Embora esteja abaixo da meta estabelecida de transações em R$ 65,8 milhões, o Galo tem conseguido acumular grandes premiações nas competições disputadas. Já são mais de R$ 55 milhões, entre valores recebidos na Libertadores e na Copa do Brasil.

Eliminado nas semifinais da Copa Libertadores, o Atlético recebeu R$ 40 milhões de prêmios no torneio sul-americano, conquistados ao longo das 12 partidas disputadas.

Na Copa do Brasil, já foram arrecadados R$ 15,1 milhões. Na semifinal, o time alvinegro enfrentará o Fortaleza. Se avançar para a final, receberá, no mínimo, R$ 23 milhões. O campeão fatura R$ 56 milhões.

Além dos valores recebidos pelas campanhas na Libertadores e na Copa do Brasil, o Galo vislumbra uma grande premiação no Campeonato Brasileiro. Se mantiver a liderança até o final e for campeão, receberá R$ 33 milhões.

Ou seja, se conquistar os títulos das duas competições nacionais que ainda disputa, o Atlético terá mais R$ 89 milhões em prêmios, totalizando R$ 144,1 milhões em 2021.

Jogadores vendidos pelo Atlético em 2021:

Léo Sena: R$ 8 milhões

David Terans: R$ 7 milhões

Edinho: R$ 1,5 milhão

Gabriel: R$ 10 milhões

Marrony: R$ 27,7 milhões

Premiações recebidas pelo Atlético em 2021:

Copa Libertadores: R$ 40 milhões

Copa do Brasil: R$ 15,1 milhões

Premiações para os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil:

Campeonato Brasileiro: R$ 33 milhões

Copa do Brasil: R$ 56 milhões

