O Atlético tem um desfalque certo para o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, com o Fluminense, nesta quarta-feira (15), às 19h, no Mineirão. Por já ter atuado pelo Atlético-GO na atual edição da competição, o zagueiro Nathan Silva vai ficar de fora do confronto decisivo.

Com a baixa, dois jogadores aparecem como candidatos a formar a dupla de zaga ao lado de Alonso, titular incontestável no time comandado pelo técnico Cuca.

O primeiro deles é o experiente Réver, acionado nos minutos finais da vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, no Castelão, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Aos 36 anos, o defensor foi titular em quatro dos cinco jogos disputados pelo Galo nesta Copa do Brasil.

Réver só não iniciou jogando justamente no duelo de ida com o Flu, sendo acionado apenas nos minutos finais da partida.

Somando todas as competições, o capitão da equipe na conquista da Libertadores 2013 soma 27 jogos e um gol na temporada

Igor Rabello

A outra opção de Cuca para compor o miolo de zaga é Igor Rabello. Titular da equipe em boa parte de 2021, Rabello perdeu um lugar no time após a chegada de Nathan Silva, em julho.

Nesta Copa do Brasil, vinha sendo preterido por Réver, mas ganhou uma nova oportunidade na primeira partida contra o Tricolor das Laranjeiras, atuando os 90 minutos.

A vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense foi apenas o segundo jogo de Igor, de 26 anos, na atual edição do torneio de mata-mata. Anteriormente, o zagueiro havia atuado apenas no triunfo por 2 a 0 sobre o Remo, no jogo de ida da terceira fase, em Belém. Já na temporada completa, soma 27 partidas e dois tentos anotados.

Certo é, que independentemente de quem for atuar ao lado de Junior Alonso na zaga, o Atlético está a um empate de se garantir na semifinal da competição.

Uma vitória do clube carioca por um gol de diferença leva a decisão da classificação para a disputa de pênaltis.

