O zagueiro paraguaio Junior Alonso retorna ao time titular do Galo nesta terça após três jogos de ausência

Com atacantes como Hulk e Diego Costa, é comum que o Atlético seja lembrado por sua força ofensiva, mas um dos principais trunfos da equipe comandada por Cuca está na sua defesa. Se o Palmeiras não marcar gols no duelo desta terça-feira (23), no Allianz Parque, o Galo completará 17 jogos no Campeonato Brasileiro sem ser vazado.

Até aqui, foram apenas 22 gols sofridos em 33 rodadas. Embora ainda restem cinco compromissos no Brasileirão, o Atlético já se consolida como uma das melhores defesas da história da Era dos Pontos Corridos.

Desde 2006, quando o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes, o time que sofreu menos gols numa edição foi o São Paulo, campeão em 2007. A equipe comandada por Muricy Ramalho foi vazada somente 19 vezes em toda a competição.

Curiosamente, o segundo e o terceiro colocados na lista de melhores defesas dos Pontos Corridos com 20 times passaram longe de conquistar o título.

Em 2013, o Corinthians sofreu somente 22 tentos, mas não passou da décima colocação. Um ano depois, o Grêmio foi o sétimo colocado mesmo levando apenas 24 gols.

Ritmo mantido mesmo com mudanças

Um dos zagueiros titulares da equipe do técnico Cuca, Junior Alonso voltará ao time diante do Palmeiras depois de três jogos de ausência. Mesmo sem o zagueiro paraguaio, o Galo manteve o bom rendimento defensivo e não sofreu gols nas vitórias sobre Corinthians, Athletico-PR e Juventude. Nesses três jogos, Réver foi o substituto de Alonso e jogou ao lado de Nathan Silva.

Com a presença do jogador da seleção paraguaia, o Atlético já não havia sido superado pelo ataque do América, na rodada anterior. Assim, a equipe já acumula quatro jogos consecutivos sem que os adversários tirem o zero do placar.

Contra o Palmeiras, Alonso volta a formar a dupla de zaga titular com Nathan Silva. Réver, por sua vez, tenta se recuperar de uma lesão muscular na coxa direita.

Além do duelo com o time paulista, o Atlético terá mais quatro jogos para seguir parando os ataques adversários e consolidar, de vez, sua posição entre as melhores defesas do Brasileirão disputado em pontos corridos. Desde 2006, em oito edições, o campeão foi a equipe que sofreu menos gols.

Melhores defesas do Campeonato Brasileiro na Era dos Pontos Corridos com 20 clubes (média de gols sofridos):

São Paulo de 2007: 0,50 gol por jogo (19 gols em 38 jogos)

Corinthians de 2013: 0,58 gol por jogo (22 gols em 38 jogos)

Grêmio de 2014: 0,63 gol por jogo (24 gols em 38 jogos)

Atlético de 2021: 0,66 gol por jogo (22 gols em 33 jogos)

Palmeiras de 2018: 0,68 gol por jogo (26 gols em 38 jogos)

Grêmio de 2017: 0,71 gol por jogo (27 gols em 38 jogos)

Flamengo de 2018: 0,76 gol por jogo (29 gols em 38 jogos)

Internacional de 2018: 0,76 gol por jogo (29 gols em 38 jogos)

Corinthians de 2017: 0,79 gol por jogo (30 gols em 38 jogos)

São Paulo de 2019: 0,79 gol por jogo (30 gols em 38 jogos)

Melhores defesas do Campeonato Brasileiro na Era dos Pontos Corridos com 20 clubes (ano a ano):

2006: São Paulo, com 32 gols

2007: São Paulo, com 19 gols

2008: Grêmio, com 35 gols (o time gaúcho foi vice e sofreu um a menos que o campeão São Paulo)

2009: São Paulo, com 42 gols (o time paulista foi terceiro colocado e sofreu dois gols a menos que o campeão Flamengo)

2010: Fluminense, com 36 gols

2011: Corinthians, com 36 gols

2012: Fluminense e Grêmio, com 33 gols (o time carioca foi campeão e o gaúcho terminou em terceiro)

2013: Corinthians, com 22 gols (o time paulista foi décimo colocado e sofreu 15 gols a menos que o campeão Cruzeiro)

2014: Grêmio, com 24 gols (o time gaúcho foi sétimo colocado e sofreu 14 gols a menos que o campeão Cruzeiro)

2015: Corinthians, com 31 gols

2016: Palmeiras e Athletico-PR, com 32 gols (o time paulista foi campeão e o paranaense terminou em sexto)

2017: Corinthians, com 30 gols

2018: Palmeiras, com 26 gols

2019: São Paulo, com 30 gols (o time paulista foi sexto colocado e sofreu cinco gols a menos que o campeão Flamengo)

2020: Internacional, com 35 gols (o time gaúcho foi sétimo colocado e sofreu 13 gols a menos que o campeão Flamengo)

2021: Atlético, com 22 gols (restam cinco rodadas)

