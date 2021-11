Vindo de cinco vitórias consecutivas e tentando dar mais um passo rumo ao bicampeonato brasileiro, o Atlético enfrenta o Palmeiras nesta terça-feira (23), às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada.

Com 74 pontos, o time alvinegro tenta, no mínimo, manter a distância para o vice-líder, Flamengo, que tem 66 pontos e encara o Grêmio, no mesmo dia, às 21h, na Arena do Grêmio.

Provável escalação do Atlético

O técnico Cuca terá o retorno do zagueiro Junior Alonso, recuperado de uma pancada no joelho direito. Outro que também regressa é o atacante Vargas, livre de uma entorse no tornozelo direito e que deve compor o banco de reservas.

Por outro lado, Réver sequer viajou para São Paulo, por conta de um problema na coxa direita.

O Galo entra em campo com Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Jair e Zaracho; Keno, Diego Costa e Hulk.

Provável escalação do Palmeiras

Abel Ferreira deverá mandar a campo uma equipe formada por reservas, já que o foco está voltado para a decisão da Libertadores, no sábado (27), contra o Flamengo, em Montevidéu.

O Palmeiras pode começar jogando com Jailson, Marcos Rocha (Gabriel Menino), Kuscevic, Renan e Jorge; Patrick de Paula, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes; Wesley, Gabriel Veron (Breno Lopes) e Deyverson (Willian)

Arbitragem

A arbitragem terá Anderson Daronco (FIFA), auxiliado por Rafael da Silva Alves (FIFA) e Michael Stanislau, todos gaúchos. O VAR será comandado por Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

Onde assistir

O jogo será transmitido pela Globo e pelo Premiere.

Leia mais:

Atlético contará com a volta de Junior Alonso contra o Palmeiras, mas não terá Réver nem no banco

‘Arbitragem erra para todos os lados’, aponta Jair, do Galo, sobre polêmicas ao longo do Brasileiro

Quantas vitórias o Galo ainda precisa obter para ser campeão brasileiro? Veja os cenários possíveis