Durante o Campeonato Brasileiro, as críticas à arbitragem foram muito comuns por parte dos técnicos, jogadores e torcidas. O Atlético é o time que mais teve penalidades a seu favor durante o Brasileiro. Foram nove marcadas e, ainda, outras oito que não foram consideradas. Diante disso, já circula o comentário de que o Galo, embora reclame da arbitragem, é líder por ser favorecido pelos árbitros.

O volante Jair deixou claro o seu pensamento. "A gente não está sendo favorecido, isso é o que a mídia fala. Se eu vier aqui falar da arbitragem, eu vou ficar o dia inteiro falando. A gente vai ficar debatendo muito porque a arbitragem erra muito, erra para todos os lados, não só para o Atlético. Erram para todos os times, todos os times reclamam. A gente também tem que reclamar porque eles erraram muito no último jogo”.

Sobre as penalidades não marcadas para o Galo, o diretor de futebol Rodrigo Caetano chegou a se envolver em polêmicas com o VAR, sendo acusado oficialmente na súmula do jogo contra o Santos, em outubro, de chutar a porta da sala do árbitro. Nesta ocasião, o Alvinegro saiu vitorioso por 3 a 1, no Mineirão. O dirigente também veio a público, diversas vezes, reclamar publicamente sobre a decisão dos árbitros em outros jogos.

Finalizando este assunto, Jair diz que discutir sobre arbitragem não é seu papel. “Meu papel é jogar. Deixa para a direção falar sobre isso”.

