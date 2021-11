Com 98,5% de possibilidade de conquistar o Brasileiro, segundo o Probabilidades no Futebol, do departamento de matemática da UFMG, o Atlético ainda fará cinco partidas até o fim da competição, assim como o segundo colocado, o Flamengo, com 1,5% de chance de título (confira mais abaixo quando e quais são os últimos embates dos dois times).

Para sacramentar matematicamente o troféu de campeão, o Galo precisa de mais três vitórias, se o Rubro-Negro ganhar todos os jogos que ainda vai disputar. Isso porque o time alvinegro possui oito pontos de vantagem na classificação (74 a 66) e não poderia mais ser alcançado.

Se Atlético e Flamengo superarem seus dois próximos oponentes, o Alvinegro pode ser campeão no dia 2 de dezembro, caso também leve a melhor sobre o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Mas também há a possibilidade de o título do Galo vir antes. Caso o Urubu seja derrotado ou empate no duelo com o Grêmio, nesta terça-feira (23), na Arena do Grêmio, e os comandados de Cuca vençam o Palmeiras, no mesmo dia, no Allianz Parque, o clube mineiro pode levar a taça neste domingo (28), se bater o Fluminense, no Mineirão. Ou seja, o Atlético necessitaria de apenas dois triunfos neste cenário possível.

Confira abaixo a reta final de Galo e Flamengo no Brasileirão

Jogos restantes do Atlético

23/11 - 21h30 - Palmeiras x Atlético - Allianz Parque

28/11 - 16h - Atlético x Fluminense - Mineirão

2/12 - 19h - Bahia x Atlético - Arena Fonte Nova

5/12 - 16h - Atlético x Bragantino - Mineirão

9/12 - 21h30 - Grêmio x Atlético - Arena do Grêmio

Jogos restantes do Flamengo

23/11 - 21 - Grêmio x Flamengo - Arena do Grêmio

30/11 - 20h - Flamengo x Ceará - Maracanã

3/12 - 20h - Sport x Flamengo - Arena Pernambuco

6/12 - 20h - Flamengo x Santos - Maracanã

9/12 - 21h30 - Atlético-GO x Flamengo - Antônio Accioly