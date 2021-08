O empate em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, no Independência, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, fez o Cruzeiro cair da 15ª para a 16ª colocação da competição. E reiterou a péssima campanha do time como mandante.

Em nove partidas em casa, a Raposa soma apenas nove pontos. É como se tivesse empatado todos os jogos que fez dentro de seus domínios, sendo sete duelos no Mineirão e dois no Horto.

O aproveitamento do Cruzeiro como mandante nesta Série B é de 33,3%. São seis empates, duas derrotas e somente uma vitória.

Esse único triunfo celeste dentro de casa foi no dia 24 de junho, por 2 a 1 sobre o Vasco, pela sexta rodada. São quase dois meses sem ganhar em BH pelo campeonato.