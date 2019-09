O empate contra a Colômbia e a derrota para o Peru em amistosos realizados neste mês nos Estados Unidos custaram caro à seleção brasileira no ranking da Fifa. Na atualização mensal da lista feita pela entidade, divulgada nesta quinta-feira, o time comandado pelo técnico Tite caiu uma posição e agora está no terceiro lugar. Foi ultrapassado pela França, que venceu duas partidas pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020.



Em relação ao ranking de agosto, o Brasil caiu de 1.726 para 1.719 pontos, enquanto que os franceses subiram de 1.718 para 1.725 pontos. A liderança segue com a Bélgica, que também obteve duas vitórias pelas Eliminatórias da Eurocopa e está no momento com 1.752.



A atualização do ranking em setembro leva em conta os resultados da última data Fifa, que contou com 78 amistosos oficiais, 60 jogos eliminatórios para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, e 74 partidas qualificatórias para competições continentais (Eurocopa de 2020 e Copa da Ásia de 2023).



Outra seleção que subiu na lista deste mês foi Portugal, do atacante Cristiano Ronaldo, passando do sexto para o quinto lugar - ultrapassou o Uruguai, que disputou amistosos nos Estados Unidos. Os outros países que ocupam o Top 10 são: Inglaterra (quarta posição), Espanha (sétima), Croácia (oitava), Colômbia (nona) e Argentina (10.ª).



Grandes seleções mundiais ainda estão abaixo do Top 10. São os casos da Holanda, em 13.º lugar, da Itália, em 15.º, e da Alemanha, em 16.º. O Peru, atual vice-campeão da Copa América e que derrotou o Brasil no amistoso realizado em Los Angeles, ocupa a 19.ª colocação.



O maior avanço entre agosto e setembro foi obtido pela seleção de Granada, que subiu 13 colocações e passou para a 160.ª posição. As maiores quedas ocorreram com a Nicarágua e com Eswatini (antiga Suazilândia), que caíram 11 colocações. O país da América Central está na 148.ª posição e o da África, na 150.ª.