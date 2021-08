Após um empate com a Chapecoense e uma derrota para o Bragantino, o América se reabilitou no Campeonato Brasileiro. E que vitória conquistou o Coelhão! Soberano em campo, bateu o Ceará por 2 a 0, no Independência, pela 18ª rodada, com gols de Fabrício Daniel aos 5 minutos do primeiro tempo e aos 15 do segundo.

E olha que o placar poderia ter sido mais elástico, se Ribamar tivesse convertido uma penalidade aos 22 da etapa complementar. O mais importante, no entanto, foi concretizado, e o Alviverde deu um passo importante na luta contra o descenso.

Como a partida diante do São Paulo foi adiada, o América só volta a campo no dia 11, às 16h, novamente no Horto, perante o Athletico-PR.

Ribamar e Fabrício Daniel celebram o primeiro gol do Coelho sobre o Ceará

O jogo

O Coelho mostrou uma postura agressiva assim que a bola rolou e abriu o placar com apenas cinco minutos de jogo. Em uma bela arrancada, Fabrício Daniel deixou os marcadores para trás e chutou de fora da área para anotar um golaço.

Aos 16, William Oliveira chegou a empatar para o Ceará, mas o VAR entrou em ação, e a arbitragem assinalou uma irregularidade no lance, anulando o gol do Vozão.

Na segunda etapa, o Coelho manteve o ritmo e ampliou aos 15, novamente com Fabrício Daniel. Aos 22, Ribamar desperdiçou uma cobrança de pênalti, o que poderia render um saldo maior para o Alviverde na classificação. Nada que tirasse o brilho da festa mineira no Independência.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA 2

Matheus Cavichioli; Anderson, Lucas Kal e Ricardo Silva; Patric, Juninho, Ademir e Marlon (João Paulo); Felipe Azevedo (Toscano), Ribamar (Berrío) e Fabrício Daniel (Juninho Valoura)

Técnico: Vagner Mancini

CEARÁ 0

Richard; Fabinho (Marlon), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Kelvyn); Sobral, William Oliveira (Gabriel Dias), Vina, Rick (Erick) e Lima; Cléber (Jael)

Técnico: Guto Ferreira

DATA: 29 de agosto de 2021 (domingo)

ESTÁDIO: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus (FIFA), auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA) e Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA), todos de São Paulo

VAR: Péricles Bassols Pegado Cortez (SP)

CARTÕES AMARELOS: Fabrício Daniel (América); Jael (Ceará)

GOLS: Fabrício Daniel aos 5 minutos do primeiro tempo e aos 15 do segundo tempo