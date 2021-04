A temporada 2021 da Stock Car Brasil terá início neste domingo (25), na etapa de Goiania (GO). E o piloto Bruno Baptista espera fazer uma boa classificação no treino deste sábado (24) para começar a temporada com o pé direito. No ano passado, o piloto terminou a etapa na terceira posição e acredita que pode repetir o resultado.

Em sua quarta temporada, o piloto irá encarar veteranos como Cacá Bueno, Nelsinho Piquet e Rubens Barrichello, Felipe Massa, Ricando Zonta e Tony Kanaan. No treino desta sexta-feira (23), Baptista não teve o melhor desempenho, mas acredita que pode garantir bom lugar no grid.

"Não sei os outros pilotos como fizeram a sua volta mais rápida neste treino extra de hoje. Eu, por exemplo, utilizei só pneus da temporada passada e acredito que vou melhorar bem o meu tempo nos treinos livres e principalmente na classificação. Assim, o mais provável é que quando todos os participantes tiverem com as mesmas condições de classificação, o resultado se altere bastante", diz Bruno Baptista.

Veteranos

Sobre encarar grandes nomes do automobilismo, que trazem experiência da Fórmula 1 e Indy, Baptista sabe que não será fácil, mas não se deixa intimidar. “A Stock deste ano está ainda mais recheada de pilotos famosos do que na temporada passada, que já foi muito competitiva e equilibrada na luta pelo título, por terminar na etapa decisiva, em Interlagos, com 10 pilotos em chances matemáticas de ser o campeão. Sem dúvida, vai ser muito difícil fazer poles, pódios e vencer corridas. Porém, depois da minha pole seguida de vitória em Cascavel, no ano passado, no Paraná, e de ter tido outras boas chances de vitórias nas últimas etapas do campeonato, estou confiante em até lutar pelo título com os pilotos mais renomados da categoria”, adianta Bruno Baptista, piloto da equipe RCM Motorsports que terá apoio das empresas XP Private, Loctite, Oakberry, Pro Automotive, Hero, NGK do Brasil e Volt.

Na etapa do ano passado, em Goiânia, que também abriu a temporada do Brasileiro, o piloto de 24 anos foi um dos destaques da corrida por ter chegado em terceiro lugar, subindo no pódio com o vencedor Rubens Barrichello e o segundo colocado, Nelson Piquet Junior.

“Fiz uma das corridas mais emocionantes da minha vida. Meu carro teve um problema na primeira prova e, depois de consertado pela equipe, larguei dos boxes, entrando na pista em 24º lugar. Passei um por um dos adversários, conseguindo um total de 21 ultrapassagens numa corrida de 30 minutos, mais uma volta. Nesta etapa, espero subir no pódio novamente. A primeira corrida terá apenas 25 minutos e mais uma volta, sendo que a segunda foi encurtada para 20 minutos e mais 1 volta. Com a diminuição de 15 minutos no tempo total das duas em relação à etapa do ano passado, é praticamente certo que as duas disputas serão ainda mais emocionantes para os pilotos e, principalmente, para os telespectadores”, diz Bruno Baptista.

Transmissão

Sábado, 24 de abril

9h25 – Stock Car – treino livre 1 (YouTube Stock Car e Facebook Stock Car)

12h25 – Stock Car – treino livre 2 (YouTube Stock Car e Facebook Stock Car

15h05 – Stock Car – classificação (SportTV2, Facebook Stock Car, Motorsport TV, Facebook Auto Vídeos e Twitch Auto Vídeos)

Domingo, 25 de abril