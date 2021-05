Na lista de ausências do Atlético para o confronto desta terça-feira (25) com o La Guaira, no Mineirão, pela última rodada do grupo H da Copa Libertadores, estavam os atacantes Keno e Diego Tardelli e o volante Alan Franco. O equatoriano ficou fora até do banco de reservas, por opção do técnico Cuca. Os outros dois, devido a problemas de ordem física.

O camisa 9 foi vetado por conta de dor lombar, enquanto o 11 sofreu uma lesão muscular na região anterior da coxa esquerda.

Tardelli vive os últimos momentos no Galo antes do fim de seu contrato e, infelizmente, convive com problemas médicos. O vínculo dele se encerra neste mês. Ainda não há informação a respeito de renovação.

Já Keno, devido à lesão, será substituído por Marrony, recente alvo de elogios de Cuca.

Tardelli volta a ficar fora de uma partida, por conta de problema físico

